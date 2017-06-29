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وزير البترول: 2018 "الاكتفاء الذاتي من الغاز" و2019 عام التصدير
وزير البترول الجديد - طارق الملا

وزير البترول: 2018 "الاكتفاء الذاتي من الغاز" و2019 عام التصدير

2017-06-29 23:32:49

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ،إن حقل ظهر ومجموعة الإكتشافات الأخري ستساهم في إدخال منتج محلي إلي الإستهلاك ، الذي يتم إستيراد 35% منه فيما يخص الغاز الطبيعي.

وأضاف الملا ، خلال مداخلة هاتفية له مع التليفزيون المصري ، ان تلك الاكتشافات ستخفض التكلفة وبالتالي سيخفض قيمة الدعم لتغطية برامج اخري مثل الضمان الإجتماعي وتكافل وكرامة وغيرهما، مشيرًا إلي انه بحلول 2018 سنكون لدينا إكتفاء ذاتي ، علي ان يكون عام 2019 عام التصدير بعد وجود فائض من الإنتاج المحلي.

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