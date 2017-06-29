أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان عن تحديد خط ساخن برقم٠١٢٠٠٠٠٣٦٣٣

لتلقى شكاوي و بلاغات المواطنين فيما يخص تطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة .

وقال المحافظ، إنه تم تخصيص خط ساخن آخر برقم٤٢٠٤٦٧٢ للابلاغ عن شكاوي خاصة بتسعيرة اسطوانات الغاز لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار .

وشدد على جميع الجهات المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف ومستودعات بيع أسطوانات الغاز على مستوى المحافظة .

وكلف سلطان سكرتير عام مساعد المحافظة “هشام شادي “بالمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المرور لتلقى اي بلاغات والتنسيق مع إدارة مرور وإعلان اللائحة الجديدة علي أن يتم نشرها وتوزعها على جميع المواقف وتوفير ملصقات يلتزم بها السائقين وتثبت على سيارات الأجرة ويتم ضبط أي سيارة أجرة غير ملتزمة بهذه التسعيرة ومحاسبة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة .

وأكد المحافظ أن تلك الزيادة الجديدة فى اسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وهو ما سينعكس على تحسين الخدمات الاساسية اللازمة للمواطنين بقطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الخدمات الأساسية , مؤكدا ان تلك الخيارات حتمية فى المرحلة الراهنة ونتائج عدم تطبيقها ستكون اسوء بكثير

وشدد المحافظ علي ادارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين بالانتشار السريع وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز بنطاق المحافظة مع الالتزام بالتعريفة المقررة بما يتناسب مع الاسعار الجديدة لعدم استغلال المواطنين.