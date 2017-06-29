سلطان يعلن عن تحديد خط الساخن لتلقي شكاوي المواطنين للإلتزام بالأسعار الجديدة2017-06-29 23:23:00
أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان عن تحديد خط ساخن برقم٠١٢٠٠٠٠٣٦٣٣
لتلقى شكاوي و بلاغات المواطنين فيما يخص تطبيق التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة .
وقال المحافظ، إنه تم تخصيص خط ساخن آخر برقم٤٢٠٤٦٧٢ للابلاغ عن شكاوي خاصة بتسعيرة اسطوانات الغاز لمنع التلاعب فى الأسعار من قبل السائقين والتجار .
وشدد على جميع الجهات المعنية برفع حالة الاستعداد القصوى بالمواقف ومستودعات بيع أسطوانات الغاز على مستوى المحافظة .
وكلف سلطان سكرتير عام مساعد المحافظة “هشام شادي “بالمتابعة المستمرة مع غرفة عمليات المرور لتلقى اي بلاغات والتنسيق مع إدارة مرور وإعلان اللائحة الجديدة علي أن يتم نشرها وتوزعها على جميع المواقف وتوفير ملصقات يلتزم بها السائقين وتثبت على سيارات الأجرة ويتم ضبط أي سيارة أجرة غير ملتزمة بهذه التسعيرة ومحاسبة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة .
وأكد المحافظ أن تلك الزيادة الجديدة فى اسعار الوقود تأتي ضمن خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وهو ما سينعكس على تحسين الخدمات الاساسية اللازمة للمواطنين بقطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الخدمات الأساسية , مؤكدا ان تلك الخيارات حتمية فى المرحلة الراهنة ونتائج عدم تطبيقها ستكون اسوء بكثير
وشدد المحافظ علي ادارة المواقف والأجهزة المعنية من المرور ومباحث المرور والتموين بالانتشار السريع وتكثيف الحملات على المواقف ومحطات الوقود ومستودعات الغاز بنطاق المحافظة مع الالتزام بالتعريفة المقررة بما يتناسب مع الاسعار الجديدة لعدم استغلال المواطنين.
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
السبت..بدء صرف السلع المدعمة بعد زيادة الدعم..وهذه الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” ...Thu, 29 Jun 2017 08:43:45 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ...Thu, 29 Jun 2017 08:21:27 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 30 يونيو - محيط
القاهرة/ أديس أبابا.. تعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية ووفقا لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات ...Thu, 29 Jun 2017 14:31:06 GMT
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
ارتفاع تكلفة نقل الركاب من القاهرة للمحافظات باستخدام السولار ... - محيط
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسته على تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف نقل الأفراد والبضائع لوسائل النقل التي تستخدم السولار لتكون ...Thu, 29 Jun 2017 13:09:24 GMT
-
رئيس الكنيست الإسرائيلي يناقش الموقف على الحدود الشمالية مع مسؤولين روس
ناقش رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين الموقف على الحدود الشمالية لإسرائيل مع القادة الروس خلال زيارته المستمرة حاليا إلى روسيا. وقال أدلشتاين في اجتماع مع ...Thu, 29 Jun 2017 20:44:34 GMT