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"الخارجية" تضيء مبناها بـ "30- 6" احتفالا بذكرى الثورة
الخارجية تضيء مبناها بـ 30- 6 احتفالا بذكرى الثور

"الخارجية" تضيء مبناها بـ "30- 6" احتفالا بذكرى الثورة

2017-06-29 23:18:43
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تزينت وزارة الخارجية المصرية بإضاءة مقرها بأرقام 30- 6، وذلك احتفالا بثورة 30 يونيو التي تمر ذكراها الرابعة.

ونشرت الصفحة الرسمية للخارجية على بموقع التدوينات القصير “تويتر” صور أضاءت المبنى وعلقت عليها” وزارة الخارجية الآن تتزين للاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو العظيمة.
الخارجية تضيء مبناها بـ “30- 6” احتفالا بذكرى الثورة.. صور

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