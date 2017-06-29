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رئيس الوزراء يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر ولبنان والأردن فى يوليو
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

رئيس الوزراء يرأس اجتماعات اللجنة المشتركة بين مصر ولبنان والأردن فى يوليو

2017-06-29 23:17:40
أ ش أ

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، فى يوليو القادم اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن ولبنان، على أن يتوجه رئيس الوزراء لكل دولة على حدة خلال الشهر المقبل.

وفى السياق ذاته تم إلغاء مشاركة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء فى قمة الاتحاد الأفريقى التى ستعقد فى أثيوبيا يومى 3 و4 يوليو حيث كان من المقرر سفر رئيس الوزراء لأثيوبيا يوم الأحد المقبل إلا إنه تم التراجع عن السفر.

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