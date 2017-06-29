قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إن الولايات المتحدة وشركائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) قلصوا وجودهم العسكري الكبير في أفغانستان بشكل أسرع من اللازم.

وأضاف ماتيس ـ في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس ـ “إن هناك توافقا كبيرا على أننا ربما سحبنا قواتنا بشكل أسرع من اللازم”.