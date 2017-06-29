قال الشيخ محمد رمضان الداعية الإسلامي وأمين عام المجلس العربي الدولي لعلماء المسلمين بمنظمة الشعوب العربية، إن الناس تشغل أنفسها بأشياء وأمور بعيدة عن العبادة مثل غلاء الأسعار والبنزين والمواد البترولية يشغلون أنفسهم وهم لا يعلمون أن ذلك بسبب ذنوبهم ، مؤكدًا أن غلاء الأسعار بسبب ذنوبنا كبشر لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وعلى الناس أن يعرفوا ذلك عندما يحدث أي شئ أو أي أزمة في وطننا أو في العالم .

وأضاف رمضان خلال برنامج «اسأل أزهري» على فضائية «إل تي سي» ، أنه لا يجب أن نلقي باللوم على الحكومة والمسئولين والمجتمع وأن ننظر إلى أنفسنا حتى نجد التقصير في العبادة ، مشيرا إلى أن نزول البلاء والأزمات ورفعها مرتبط بالعبادة المكلفين بها ، فنحن نشغل أنفسنا بعيدًا عن العبادة ونتدخل في أمور ليست من تخصصنا فيجب أن ندع الأمر لمن بيده الأمر .