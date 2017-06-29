أفاد مجلس الأمن الدولى تمديد العقوبات الموقعة على ليبيا، وذلك خلال الجلسة العاجلة للمجلس حول التطورات فى ليبيا، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية اليوم، الخميس.



بدوره دعا ممثل ليبيا بمجلس الأمن المهدى صالح المجربى، المجلس إلى استثناء إدارة الأموال من العقوبات الموقعة على بلاده.

وقال “المهدى” فى كلمته بالمجلس، أن الأصول الليبية تتعرض لخسائر كبير نتيجة عقوبات الموقعة عليها، مشدداً بضرورة تحريك الأموال المودعة فى الحسابات المجمدة والسماح باستثمار الأموال.

وأشار المهدى صالح المجربى، على أن نظام العقوبات الموقع على بلاده يهدر ويبدد ثروات الشعب الليبى.