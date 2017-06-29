"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر

أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...