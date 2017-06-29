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رونالدو ينشر صورته الأولى مع توأمه - شاهد
رونالدو وتوأمه

رونالدو ينشر صورته الأولى مع توأمه - شاهد

2017-06-29 22:41:42
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كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني عن صورة طفليه التوأم اللذين تمت ولادتهما في الولايات المتحدة الأمريكية من أم مجهولة.

ونشر النجم البرتغالي رونالدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” صورة له مع طفليه وأطلق عليهما اسم ماتيو وإيفا، معبرا عن سعادته بوصولهما لإسعاد حياته.

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