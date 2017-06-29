ناقش رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي أدلشتاين الموقف على الحدود الشمالية لإسرائيل مع القادة الروس خلال زيارته المستمرة حاليا إلى روسيا.

وقال أدلشتاين في اجتماع مع المجتمعات اليهودية في روسيا - وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية اليوم الخميس - ” لقد عقدت اجتماعات مع كل من رئيس مجلس الإتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو ، ومع رئيس مجلس دوما الدولة فياتشيسلاف فولودين ، ووزير الخارجية سيرجي لافروف ، ولقد ناقشنا العديد من القضايا التي يوجد اتفاق حد أدنى من الاتفاق بشأنها ، وتكلمنا بصراحة عن الحدود الشمالية لاسرائيل (مع لبنان وسوريا).

وأضاف ” بالطبع ، الأمر ليس سرا إلى أي شخص ، إننا قلقون جدا أن جيراننا الذي اعتدنا عليهم - ربما لم نحبهم كثيرا ولم نشعر بالكثير من السعادة بسببهم ، ولكننا اعتدنا عليهم - أصبحوا جيراننا أقل لطفا مثل حزب الله والتواجد الإيراني ، لقد تغيرت الأسلحة التقليدية إلى المزيد من الأسلحة الخطيرة”.

وتابع ” بناء على ذلك ، علينا أن نتحدث عن هذا ، وتنسيق الأوضاع في الاجتماعات مع القيادة الروسية ، وآمل أن يكون للأمور التي ذكرتها أنا وزملائي على الأقل صدى يسمع”.