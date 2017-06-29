مسئول مقرب من الزعيم الأعلى الإيراني يؤكد موت البغدادي

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن مسؤول مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الخميس إن من المؤكد أن زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي لاقى حتفه.

وقال علي شيرازي مندوب الزعيم الأعلى في فيلق القدس للوكالة دون الخوض في تفاصيل “الإرهابي البغدادي حتما مات”.