اعلن سيجمار جابرييل وزير خارجية المانيا،أن بلاده لن تسمح للرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالقاء خطاب امام مواطنين اتراك فى المانيا وذلك خلال مشاركته فى قمة العشرين التى من المقرر ان تعقد فى هامبورج فى الشهر القادم .

ونقلت شبكة فوكس نيوز الاخبارية الامريكية عن وزيرالخارجية الالمانى – الذى يزور موسكو حاليا – قوله ” لقد ابلغنا تركيا بان مثل هذا الخطاب مستحيل “مشيرة إلى أن المانيا تلقت امس الأربعاء طلبا رسميا من تركيا للسماح لاردوغان بعقد مثل هذا اللقاء العلنى مع مواطنيه الاتراك على هامش قمة العشرين.

وكشف وزير الخارجية الألماني النقاب عن انه ابلغ نظيره التركى مولود اوغلو بان عقد مثل هذا اللقاء العلنى لادوغان سيكون ” فكرة غير طيبة “.

وتابع قائلا:- ” إن المانيا ليست ملزمة بالسماح بتنظيم حملات لاردوغان فى اراضيها وهذا لايعتبر - فى حد ذاته - انتهاكا لمبادى الديمقراطية “.

وكان وزير الخارجية الالمانى قد اعلن فى وقت سابق ان بلاده تعتبر اردوغان ضيفا مهما خلال قمة العشرين فى هامبورج فى السابع والثامن من الشهر القادم ، وسوف نستقبله هناك بكل التكريم ، ولكننا نعتقد فى ذات الوقت ان كل ما سوف يتجاوز ذلك لن يكون مناسبا فى الوقت الراهن.