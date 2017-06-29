علق النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، على قرارات الحكومة برفع أسعار المواد البترولية، قائلًا إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يخدع المصريين خلال تصريحاته قبل توليه حكم مصر وكان صادقًا معهم بشأن حجم التحديات التي يعيشها الوطن، لافتًا إلى السيسي أكد للمواطنين أن مصر تخوض حربا اقتصادية من أجل البقاء.

وتابع خلال حديثه لقناة “إكسترا نيوز”: “نحن أشبه بالمريض الذي يتناول الدواء المر ومش هينفع نوقف العلاج حتى لا نهدر عامين من الإصلاح الاقتصادي”، مضيفًا: ليس أمامنا مسار بديل عن تحريك الأسعار واستكمال حزمة إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار: إلى أن الدولة مطالبة بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل ومزيد من مراقبة الأسواق وضبط الأسعار للتخفيف من حدة الإجراءات على الفقراء.