"محلب" يترأس وفد مصر في القمة الأفريقية2017-06-29 21:57:51
يترأس المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجى، وفد مصر فى أعمال القمة 29 للاتحاد الإفريقى يومى 3 و4 يوليو المقبل، والتى ستعقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ومن المقرر أن تعقد القمة تحت شعار “تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار فى الشباب” باعتباره شعار الاتحاد الأفريقى خلال عام 2017، حيث تتضمن القمة المقبلة عقد جلسة رئيسية مخصصة لمناقشة هذا الموضوع وتعرض فيها الدول الأعضاء تجاربها الوطنية فى مجال تمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.
ويأتى اختيار هذا الموضوع لأهميته بالنسبة للدول الأفريقية التى ينتمى معظم سكانها لفئة الشباب، فضلاً عن الحاجة لتعزيز الاستفادة من طاقات الشباب ومواجهة التحديات والمعوقات العديدة فى هذا الصدد.
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