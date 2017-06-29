قال اللواء فؤاد عرفه نائب رئيس حزب حماة الوطن والمتحدث الرسمى للحزب بأن قرار رفع اسعار الوقود أجراء لابد منه لاستكمال إجراءات الاصلاح الاقتصادى الذى بدأ من عدة اشهر وحقق نتائج طيبة سجلتها المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى.

وأضاف المتحدث الرسمى للحزب ، في بيان له اليوم ، أن هذه الإجراءات رغم صعوبتها تمثل ركنا هاما فى مسار تعافى الدولة اقتصاديا من المشاكل الزمنة التى ألمت به طوال العقود الماضية وخاصة فى ظل زيادة سعر البترول العالمي 25% واستيراد مصر لآكثر من 30% من احتياجاتها من المواد البترولية.

وأوضح عرفة أن دعم المواد البترولية يقدر بنحو 110 مليارات جنيه يستفيد منها الفئات الاعلى دخلا ( اصحاب السيارات ) تمثل نحو مرتين ونصف قيمة فاتورة دعم المواد الغذائية والتى يستفيد منها 71 مليون مواطن يمثلون الغالبية العظمى للشعب .

وطبقا للاحصائيات الصادرة من اجهزة الدولة المتخصصة فان الزيادة لا تمثل اكثر من 3,5% الى 7,6% بالنسبة لسيارات السرفيس ونقل الافراد وكذلك بالنسبة للسيارات النقل فان نسب الزيادة تقارب وتقل عن نسب نقل الافراد .

وطالب التجار والسائقين بعدم الجشع والمغالاة فى رفع اجر النقل ألا فى حدود الزيادة فقط مع مطالبة اجهزة الدولة المعنية بتشديد الرقابة على الاسواق ووسائل نقل الافراد والبضائع والحزم مع المخالفين حتى لا يتضاعف التأثير على المواطنين .

وأشاد حزب حماة الوطن بوعى أبناء الوطن وادراكهم وان ما تحمله الشعب المصرى خلال الفترة الماضية ومنذ بداية مسيرة الاصلاح وخاصة الفئات الاقل دخلا يعد إعجازا بكل المقاييس وان فترة العلاج قاربت على الانتهاء على طريق تحقيق مستوى المعيشة اللائق والحياة الكريمة للشعب المصرى العظيم