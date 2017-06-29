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شتولتنبرج: ترامب يلتقي زعماء الناتو في بروكسل خلال الصيف الجاري
ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف الأطلنطي

شتولتنبرج: ترامب يلتقي زعماء الناتو في بروكسل خلال الصيف الجاري

2017-06-29 21:51:11
خاص: محيط

أعلن ينس شتولتنبرج سكرتير عام حلف الأطلنطي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يلتقي مع زعماء دول الناتو في بروكسل خلال الصيف الجاري.

ونقلت شبكة فوكس نيوز  الأخبارية الأمريكية، اليوم /الخميس/، عن شتولتنبرج قوله - “إن موعد هذا اللقاء لم يتحدد على وجه الدقة، غير أنه من المحتمل أن يتم في شهر يوليو المقبل “.

وكان ترامب، وجه انتقادات في الشهر الماضي لحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وكندا لعدم إنفاق أموال كافية في مجال الدفاع

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