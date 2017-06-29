دعت ايطاليا اليوم الخميس دول الاتحاد الأوربي إلى استقبال المزيد من المهاجرين فى اراضيها .

ونقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن باولو جينتلونى رئيس وزراء ايطاليا قوله ” إن بلاده استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية 10 الف مهاجر بعد انقاذهم من خطر موت محقق فى البحر المتوسط “.

وقال جينتلونى - فى مؤتمر صحفى عقده فى برلين فى حضور نظرائه الاوربيين - ان استمرار توافد عشرات الألاف من المهاجرين – بلا هواده - إلى ايطاليا يفرض ضغوطا هائلة عليها .

وتابع جينتلونى يقول”إن بلادنا واقعة تحت ضغوط،ونطلب مساعدة حلفائنا الأوربيين ” معترفا فى الوقت ذاته بان الدول الأوربية الأخرى تقوم بدورها فى ردع عمليات التهريب فى البحر المتوسط ، ولكن الواقع أن عبء العناية بالمهاجرين يقع على عاتق دولة واحدة فقط وهى ايطاليا .

وتشير التقديرات إلى أن 220 الف شخص سوف يصلون إلى ايطاليا بحلول نهاية العام الجارى.