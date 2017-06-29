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رئيس وزراء روسيا: سنظل نعاني تأثير العقوبات المفروضه علينا وستظل مؤثرة على الاقتصاد
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف

رئيس وزراء روسيا: سنظل نعاني تأثير العقوبات المفروضه علينا وستظل مؤثرة على الاقتصاد

2017-06-29 21:36:05

أكد رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن العقوبات المفروضة على روسيا ستظل تؤثر على الإقتصاد الروسي خلال السنوات المقبلة.

وقال مدفيديف ـ خلال اجتماع للحكومة اليوم الخميس ـ ” نقدّر أن الاقتصاد الروسي سيواصل المعاناة من تأثير عدد من العوامل السلبية في السنوات القادمة ، أحد هذه العوامل كما حددت للتوّ هي مدى العقوبات ضد روسيا ، بالإضافة إلى الوصول المقيد إلى أسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا لشركاتنا”، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأضاف أن السيناريو الأساسي للتنمية الإجتماعية والإقتصادية التي يتبناها البرلمان جرى بناءها على تقديرات واقعية تتعلق بسرعة تنمية الإقتصاد العالمي والموقف الديموجرافي والموقف العام في أسواق البضائع.

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