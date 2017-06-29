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ضبط رجل حاول دهس المارة أمام مسجد بالضاحية الجنوبية الشرقية لباريس
الشرطة الفرنسية بمطار شارل ديجول

ضبط رجل حاول دهس المارة أمام مسجد بالضاحية الجنوبية الشرقية لباريس

2017-06-29 21:31:54
خاص: محيط

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا حاول دهس حشد من الناس اليوم الخميس بسيارته أمام مسجد مدينة كريتي بالضاحية الجنوبية الشرقية لباريس.

وذكرت صحيفة “لوباريزيان” أن الشرطة اعتقلت قائد السيارة بعد دقائق من الحادث الذي لم يسفر عن وقوع إصابات ، مشيرة الى أنه لم يكن تحت تأثير الخمر أو المخدرات وقت إرتكابه الحادث.

وإخنتمت الصحيفة بأن الرجل ، بحسب المعلومات المتوفرة لديها ، أعلن أنه يريد الإنتقام لأحداث الباتاكلان والشانزليزيه الإرهابية.

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