نجح المنتخب الألماني في حسم تأهله لنهائى كأس القارات، عقب فوزه على نظيره المكسيكى، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب “فيشت” بمدينة “سوتشي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائى للبطولة المقامة حالياً في روسيا وتستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

ملخص وأهداف مباراة ألمانيا والمكسيك

نجح ليون جوريتزكا فى تسجيل هدفى التقدم للماكينات الألمانية فى الدقيقتين 6 و8 من بداية المباراة.

وتعد ثنائية لاعب وسط شالكه الألمانى هى الأسرع فى تاريخ كأس العالم للقارات.

ثم نجح تيمو فيرنر، مهاجم لايبزيج الألمانى فى تسجيل الهدف الثالث للماكينات فى الدقيقة 59 من زمن المباراة.

وأحرز ماركو فابيان هدف المكسيك الوحيد فى المباراة من تسديدة صاروخية رائعة فى الدقيقة 89، قبل أن يضيف أمين يونس الرابع للمنتخب الألمانى فى الدقيقة الأخيرة للمباراة.

وبهذه النتيجة، يتأهل المنتخب الألمانى لنهائى كأس القارات للمرة الأولى فى تاريخه، ليضرب موعدا مع نظيره التشيلى فى المواجهة الختامية المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء الأحد المقبل، على ملعب “كريستوفسكى” فى مدينة سان بطرسبرج الروسية.

يذكر أن المنتخب الألمانى تأهل للدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما حجز المنتخب المكسيكي مقعده عقب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط أيضاً.