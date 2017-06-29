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برلمان صربيا يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة آنا برانيتش
برلمان صيربيا

برلمان صربيا يوافق على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة آنا برانيتش

2017-06-29 21:18:25
خاص: محيط

وافق برلمان صربيا اليوم الخميس على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة آنا برانيتش لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحكومة الجديدة حظت بموافقة 157 عضوا مقابل اعتراض 55 عضوا بالبرلمان الصربي.
يشار إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش رشح آنا بارنيتش (41 عاما) التي تلقت تعليمها في الغرب، منذ نحو أسبوعين وسط معارضة من جانب العناصر القومية المتشددة.

كانت آنا برانيتش قد أكدت مؤخرا أنها سوف تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة تقوم على أساس إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وروسيا والصين مع التركيز على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ودفع مسيرة التنمية في صربيا.

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