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النائب العام الأسبق: القانون أضعف من مواجهة الفساد في مصر
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود

النائب العام الأسبق: القانون أضعف من مواجهة الفساد في مصر

2017-06-29 21:19:33

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، مؤلف كتاب “المواجهة القانونية للفساد”، إن هناك الكثير من الأجهزة المنوط بها مكافحة الفساد مثل الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، مؤكدًا أن القانون أصبح عاجزًا عن مواكبة الفساد؛ ولذا باتت الأجهزة الرقابية عاجزة عن مكافحته.

وأشار “محمود” خلال حفل توقيع الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة، أن هناك أكثر من 20 قانونا يغطون جوانب الاتفاقيات الدولية، ولكن يتبقى تجديد ونشر المعارف لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن يستقر في ذهن الناس أن الفساد أصبح إجراءً طبيعيا دون أي ندم.

وتساءل: هل كل الكيانات الكبيرة تدفع ضرائبها وجماركها كاملة؟!، مشيرًا إلى أنهم لجئوا إلى أسلوب جديد مستغل لثغرات القانون لتجنب دفع الضرائب، مشددًا على أهمية وجود نظام لحماية الشهود وذويهم وتفعيل الحصول على المعلومات والتمسك بقيم النزاهة والمساءلة

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