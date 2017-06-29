استعدت الأجهزة الأمنية بعدد من محافظات الجمهورية ، اليوم الخميس، للاحتفال بالذكرى الرابعة لثوة 30 يونيو غدا الجمعة، من خلال رفع حالة الأستنفار الأمني لمنع والتصدي لأي محاولات تعكر الصفو العام فضلا عن رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية لتأمين احتفالات المواطنين.

ففي المنيا، عقد مدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف اجتماعا مع القيادات المعنية ، للوقوف على أبرز النقاط المهمة فى محاور التأمين الشامل بشتى بقاع المحافظة بالإضافة حالة الاستنفار الأمني حيث نشرت الشرطة قواتها على مستوى المحافظة لتأمين احتفالات ذكرى الثورة والتصدي لأية أعمال تخريبية تخطط لها الجماعات الإرهابية .

وفي شمال سيناء ، أكد مصدر أمني، أن قوات الأمن كثفت من انتشارها في الشوارع والميادين وأماكن التجمعات في المحافظة من خلال الدوريات الأمنية والكمائن الثابتة والمتحركة، وتقوم قوات الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة بتسيير دوريات أمنية في مختلف المناطق والشوارع والأماكن والمنشآت العامة والمقار الأمنية على مستوى المحافظة، إلى جانب تكثيف الإجراءات الأمنية على الطرق وفي مداخل ومخارج المحافظة ووتشديد الإجراءات الأمنية وتفتيش السيارات المارة والاطلاع على هويات المواطنين على الطرق السريعة والدولية .

وأضاف أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش على الطرق الإقليمية والفرعية والمدقات والطرق الجبلية التي تربط بين القرى والتجمعات المختلفة من جهة وبين شمال سيناء وجنوبها والمحافظات الأخرى من جهة أخرى، وكذلك شن الحملات الأمنية الاستباقية ونشر عدة كمائن ثابتة ومتحركة .

وفي قنا، أعلن مدير الأمن اللواء صلاح الدين حسان عن رفع حالة التأهب القصوى بمختلف قطاعات مديرية الأمن ووضع خطة أمنية محكمة تشمل جميع المحاور لتأمين كافة المنشآت العامة والحيوية والشرطية خلال الاحتفالات بذكري ثورة 30 يونيو.

وقال مدير الأمن إن المديرية تنفذ خطتها الأمنية لتأمين مبني ديوان عام محافظة قنا ومقر محكمة استئناف قنا وسجن قنا العمومي ومبني مديرية الأمن وكافة المنشآت العامة ومقرات البنوك والمواقع الشرطية من خلال تكثيف التواجد الأمني ونشر جنود وضباط الأمن المركزي مدعومين بعناصر من مجموعات من قوات الانتشار السريع والسيارات المصفحة ومدرعات القوات المسلحة بجانب نشر فرق من ضباط المفرقعات بتمركزات قريبة من كافة المنشآت لسرعة الانتقال لأي بلاغ.

وأضاف أنه تم منع الراحات لجميع الضباط والأفراد لضمان تواجد كامل لرجال الشرطة بمختلف مواقع التأمين ..موضحا أنه تم نشر رجال إدارة المرور بمختلف الطرق السريعة والصحراوية الواقعة بنطاق المحافظة لتأمينها وضبط الخارجين عن القانون و تكثيف التواجد الأمني بجميع الشوارع والميادين العامة من خلال دوريات وتمركزات ثابتة ومتحركة من ضباط البحث الجنائي وقوات الأمن المركزي لضبط العناصر الإجرامية، مؤكدا علي أنه سيتم مواجهة أي محاولات خروج عن القانون أو تعكير صفو الاحتفالات بمنتهي القوة والحزم.

وفي بورسعيد، أكد مدير الأمن اللواء زكي صلاح، أن المحافظة تشهد انتشارا أمنيا مكثفا بكافة أرجائها وذلك في إطار الاستعدادات للاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو غدا ..موضحا أنه تم نشر القوات بكثافة علي مداخل ومخارج المحافظة وبطول المجري الملاحي لقناة السويس وبمحيط المنشآت الحيوية تحسبا لرصد أي أعمال إثارة للشغب أو الفوضى والتصدي الفوري لها .