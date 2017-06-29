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البرلمان البريطاني يمنح الثقة لحكومة " تريزا ماي "
وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي،

البرلمان البريطاني يمنح الثقة لحكومة " تريزا ماي "

2017-06-29 21:01:32
خاص: محيط

نالت الحكومة المحافظة برئاسة تيريزا ماى، اليوم الخميس، ثقة البرلمان البريطاني، بدعم من الحزب الاتحادى الديموقراطى اليمينى فى أيرلندا الشمالية.

وحصلت حكومة ماى على 323 صوتا مقابل 309 رفضوا منحها الثقة.

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