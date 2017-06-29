شددت شرطة النقل والمواصلات من إجراءات تأمين مترو الأنفاق، قبل ساعات من ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود.

وشملت الإجراءات الأمنية، منع أي محاولة لإثارة الذعر بين الركاب أو تعطيل القطارات أو التجمهر داخل محطات المترو أو في محيطها.

كما قررت شرطة النقل توسيع دائرة الاشتباه والتوسع في عمليات الرقابة داخل القطارات.