شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس، استقرارًا رغم قرارات الحكومة برفع أسعار المحروقات التي لم تؤثر على أسعار حديد التسليح في السوق المصرية.

ورصدت تقارير السوق أن أسعار الحديد تراوحت من بين 9750 جنيهًا للطن، ووصلت إلى 10450 جنيهًا للطن، على حسب اسم الشركة ونوع المنتجات، وهي نفس أسعار أمس الأربعاء.

يذكر أن أخر زيادة في أسعار الحديد كانت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بعد ثبات في الأسعار استمر قرابة شهرين.