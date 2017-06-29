نفت تركيا أن تكون وافقت على سحب قسم من قواتها المنتشرة في قبرص، في حين تتواصل في سويسرا محادثات إعادة توحيد الجزيرة المقسمة منذ أكثر من 40 عاما.

وندد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية في بيان له ، أوردته قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس ، بالتقارير التي تفيد بأن بلاده ستسحب قواتها من الجزيرة ضمن خطة من أربع مراحل”، موضحا أن النسبة المئوية المذكورة ليست صحيحة.

وتطالب قبرص واليونان، تركيا التي تنشر 35 ألف جندي في القسم الشمالي من الجزيرة، بسحبهم كافة.