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محلل ليبي: عدم الاستقرار الأمني أتاح فرصة التدخلات الأجنبية
ليبيا

محلل ليبي: عدم الاستقرار الأمني أتاح فرصة التدخلات الأجنبية

2017-06-29 20:28:33

قال الدكتور فوزي حداد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الأزمة التي تشهدها البلاد وعدم استقرار الأوضاع الأمنية أتاح الفرصة للتدخلات الأجنبية، فقط من الدول التي ذكرها المتحدث باسم الجيش الليبي من السودان وقطر وتركيا، بل لدول وكيانات ومنظمات أخرى كانت لها أدوار مشبوهة في ليبيا.

وأضاف “حداد” خلال تصريحات تليفزيونية، أن تلك الدول والمنظمات لم يكن لها دور فقط عبر التدخلات الخفية والاستخباراتية داخل ليبيا، بل أيضا قامت باستغلال حالة عدم الاستقرار وقامت بإدخال كثير من المرتزقة إلى ليبيا للقتال مع بعض الأطراف في الصراع المسلح الذي شهدته الدولة.

وأوضح حداد أن كشف تلك الدول الداعمة والمنظمات والكيانات الإقليمية في الوقت الحالي هو أمر ضرورى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار المرغوبة، مؤكدا أنه رغم وجود تفاصيل عن تلك الدول إلا أنه كانت هناك حاجة لتبادر مؤسسة وطنية كالجيش الليبي بإعداد مثل تلك الملفات الرسمية لتقديمها إلى العالم وفضح كل تلك الممارسات.

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