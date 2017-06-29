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مسئول روسي ينفي الاتفاق على بيع الصواريخ «اس 400» لتركيا
المدمرة الروسية اس 400

مسئول روسي ينفي الاتفاق على بيع الصواريخ «اس 400» لتركيا

2017-06-29 19:41:37
محيط: أ. ش. أ

نفى مسئول روسي رفيع المستوى، ما تردد بشأن الاتفاق على تمويل صفقة بيع الصواريخ الدفاعية الروسية طويلة المدى ” اس – 400 ” لتركيا.

ونقلت قناة روسيا اليوم في نشرتها باللغة الإنجليزية مساء اليوم الخميس/عن فلاديمير كوزين مستشار الرئاسة الروسية لشئون التعاون الفني والعسكري قوله - “إن بنود قرض تمويل هذه الصفقة لم يتم تسويتها حتى الان، غير أنه تم الاتفاق على العقد”.

ونفى كوزين وجود أية عراقيل فيما يتعلق ببيع مثل هذا النوع من الصواريخ لتركيا بوصفها دولة عضو في حلف الناتو .

تجدر الإشارة إلى أن الصاروخ “اس – 400” قادر على تدمير الصواريخ الباليستية فضلا عن قدرته أيضا على تتبع والانخراط مع قرابة 300 هدف في وقت واحد.

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