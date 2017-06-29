الأزهر الشريف ينعي قائد المنطقة الشمالية العسكرية2017-06-29 19:54:10
نعى الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، اللواء أركان حرب محمد لطفي يوسف قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الذي وافته المنية أمس الأربعاء إثر حادث انقلاب السيارة التي كان يستقلها بالكيلو ١٣٥ اتجاه الإسكندرية، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية.
وأوضح بيان صادر عن الأزهر اليوم الخميس - أن الأزهر الشريف، إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء للسيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ولكافة رجال القوات المسلحة ولأسرة الفقيد، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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