منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلات 1200 معتقل من حركة “حماس” الفلسطينية بالسجون الإسرائيلية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الخميس - إن القرار يأتي في إطار جهود الضغط على “حماس” من أجل إحراز تقدم في محادثات إعادة المواطن الإثيوبي - الإسرائيلي إبراهام منجستو الأسير لدى الحركة، بالإضافة إلى جثماني جنديين إسرائيليين قُتلا في غزة إبان العدوان الإسرائيلي على القطاع في 2014.

وبينما رفضت مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق على القرار، أبدت “وزارة شئون الأسرى” بغزة التابعة للحركة معارضتها له، قائلة إن ذلك العقاب يمثل بداية “حرب على أسرى الحركة”، مشددة على أن حماس لن تسمح بتمرير القرار “مهما كان الثمن”.