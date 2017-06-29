أحرز ليون جوريتزكا لاعب المنتخب الألمانى الهدفين الأول والثانى فى شباك نظيره المكسيكي، بالدقيقتين السادسة والثامنة من زمن المواجهة النارية المقامة بينهما حاليًا على ملعب “فيشت” بمدينة “سوتشي”، ضمن منافسات الدور نصف النهائى فى بطولة كأس القارات المقامة حاليًا في روسيا والتي تستمر حتى الثاني من يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من ألمانيا والمكسيك مع منتخب تشيلى فى المباراة النهائية للنسخة العاشرة من كأس القارات، مساء الأحد المقبل.

يذكر أن المنتخب الألمانى تأهل للدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما حجز المنتخب المكسيكي مقعده عقب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط أيضًا.