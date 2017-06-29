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كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية، لغز اختفاء أحد الأطفال بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، والمعروف بـ”الطفل الإيطالي” عقب العثور على جثته بعد استغاثات الأهالي بمركز شرطة طلخا برئاسة اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية ، من انبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل.

انتقل اللواء أحمد صالح نائب مدير الأمن، واللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية، إلى مكان البلاغ، وبينت التحريات انبعاث الرائحة من داخل “بدروم” ملحق به حظيرة ماشية “خالية” بمنزل المدعو “أحمد. ش. ع”، (28 عاما - حداد كريتال - مقيم بقرية ميت الكرماء)، وعُثر بداخلها على جوال بلاستيكي أخضر اللون، بداخله جثة لطفل في العقد الأول من العمر، يرتدي ملابسه كاملة وعلى رأسه كيس بلاستيكي أسود اللون، إضافة إلى شريط من القماش حول العنق مع وجود أثار خنق.

وبينت التحريات، أن الجثة للطفل “وليد. م. ح . ال”، 9 سنوات، مبلغ بغيابه في المحضر رقم 5614/2017 إداري المركز، يوم 27 مايو الماضي، من قبل والدته.

أخطرت النيابة العامة، بالواقعة والتي قررت نقل الجثة لمستشفى الطوارئ بالمنصورة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وأوضحت تحريات المباحث، أن مرتكب الواقعة “أحمد. ش. ع” مالك المنزل، وضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 25 أحوال المركز.