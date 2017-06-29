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ارتفاع عدد المتوفين فى حادث شاحنة الوقود بباكستان إلى 179 شخصًا
حادث شاحنة في باكستان

ارتفاع عدد المتوفين فى حادث شاحنة الوقود بباكستان إلى 179 شخصًا

2017-06-29 19:33:05
محيط: أ. ش. أ

أفادت قناة (جيو) الباكستانية بارتفاع عدد المتوفين فى حريق شاحنة الوقود، الذي وقع مؤخرا بإقليم البنجاب الباكستاني، إلى 179 شخصا، إثر وفاة 12 شخصا من المصابين اليوم متأثرين بالحروق التى تعرضوا لها فى هذا الحادث البشع.

وذكرت القناة - في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية - أن لجنة التحقيق الرباعية التي شكلت فى البنجاب بدأت عملها للوقوف على مدى سرعة تعامل أجهزة الشرطة والإدارة المحلية مع الحادث ومدى توافر معايير السلامة والآمان فى الشاحنة التى انفجرت قبل يوم واحد فقط من بداية عيد الفطر، حيث اندفع المارة وقائدو الدراجات البخارية لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة بعد انقلابها فيما وقع انفجار مفاجئ ادى الى اشتعال النيران ومحاصرتها للضحايا.

وكان قائد الشاحنة قد لفظ - أمس - أنفاسه الاخيرة متأثرا بالحروق التى أصيب بها فى الحادث.

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