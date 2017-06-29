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مدرب المقاولون: "مش هدخل النار علشان أسوان" - فيديو
محمد-عودة-مدربًا-عامًا-لفريق-المقاولون-العرب

مدرب المقاولون: "مش هدخل النار علشان أسوان" - فيديو

2017-06-29 19:29:43
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شدد محمد عودة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن فريقه استحق الخروج بنتيجة إيجابية من مباراته ضد أسوان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لحساب الجولة 33 من الدوري المصري.

وتحدث عودة لقناة “النيل للرياضة” قائلا:” أول ربع ساعة في المباراة أضاع فريقي أربعة انفرادات محققة كادت أن تغير نتيجة الشوط الأول”.

وواصل “لم نستسلم ونجحنا في إدراك التعادل في النهاية، ولو استمرت المباراة لخمس دقائق أخرى كنا سنحقق الانتصار”.

وبسؤاله عن سبب غضب مسؤولي أسوان منه، أجاب “لن أدخل النار بسبب الكرة، بعض الأشخاص يشعرون بالحزن للعبي بكل قوتي في المباراة”.

وتساءل: “ماذا يريدون أسوان؟ هل كانوا يرغبون مني في تفويت المباراة؟ لن أقوم بذلك الأمر”.

وأظهرت الكاميرات أن عقب نهاية المباراة كان سيحدث اشتباكا بين عودة وأسامة عرابي مدرب أسوان.



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