بعث اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيه المجيدة.

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة، اليوم /الخميس/ لكلا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاح الحربى واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، معربا عن تمنياته أن ينعم الله عز وجل على مصر بالخير والاستقرار وأن تظل دائما في تقدم وأزدهار.