 Moheet on google
الخميس 29 يونيو 2017 07:41 مساءً
روابط سريعة
قرار وزاري لإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

قرار وزاري لإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي

2017-06-29 19:25:44

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا برقم 1441 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 944 لسنة 1989، بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة.
ونصت المادة الأولى بالقرار على “إنه يستبدل بنص المادة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989، بالنص التالي: تعتبر محمية طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 الصادر فى شأن المحميات الطبيعية، منطقة الغابة المتحجرة بالمعادي بمحافظة القاهرة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3