أبدى محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ارتياحه بقرار المحكمة الرياضية “كاس” برفضها الاستئناف الذي تقدم به نادي فيورنتينا الإيطالي ضده وناديه الأسبق تشيلسي الإنجليزي.

وعلق محمد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ردا على تغريدة لمدير أعماله رامي عباس: “أتمنى أن يكون واضحًا الآن من كان على الطريق الصحيح ومن كان مخطئا”.

كان رامي عباس قد نشر تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “مبروك مجددًا لمحمد صلاح، تستحق أن تبدأ مغامرتك الجديدة بذهن صافي، ودون أي قضايا تافهة ضدك”.

وكان فيورنتينا قد اعترض على انتقال صلاح في صيف 2015 إلى روما الإيطالي، بداعي أن اللاعب المصري لم يرد على طلب الفيولا بتمديد إعارته، ما جعل إدارة فيورنتينا تعتبر الأمر موافقة على الأمر وتقدم بشكوى ضد النادي الإنجليزي، ولكن “فيفا” برأ تشيلسي، ليلجأ الفريق الإيطالي للمحكمة الرياضية الدولية، التي رفضت الاستئناف، وتنتهي القضية دون أي عقوبات على صلاح أو تشيلسي.