ودع فريق الشرقية بشكل رسمي، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد تعادله اليوم الخميس، مع مضيفه طنطا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على إستاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 للمسابقة.

التعادل رفع رصيد الشرقية إلى 23 نقطة، ولكنه ظل في مؤخرة ترتيب جدول الدوري في المركز الثامن عشر، وعلى بعد خمس نقاط عن الداخلية صاحب المركز الخامس عشر، مع تبقي جولة واحدة على انتهاء الدوري، وهو ما يؤكد هبوط الشرقية إلى دوري الدرجة الأولى.

على الجانب الآخر، ضمن فريق طنطا بشكل رسمي البقاء ضمن فرق الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر.

سجل هدفي طنطا اليوم، محمد العشري ومحمد المرسي في الدقيقتين 6 و66، فيما أحرز هدفي الشرقية النيجيري كينيث وحسام حسن في الدقيقتين 48 و85.