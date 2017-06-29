أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا برقم 2 لسنة 2017، بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من وائل شفيق محمد موسى رضوان، السابق اكتسابه لها بتاريخ 3 مارس 2013، بوصفه من أبناء الأم المصرية.

يأتي ذلك لصدور حكم من محكمة جنايات الزقازيق ضده بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سرعة بالاكراه المقيده برقم 2027 لسنة 2016 جنايات ثان العاشر من رمضان.