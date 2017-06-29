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الوزراء يوافق على سحب الجنسية المكتسبة من وائل شفيق رضوان لصدور قرار بسجنه
شريف اسماعيل رئيس الوزراء

الوزراء يوافق على سحب الجنسية المكتسبة من وائل شفيق رضوان لصدور قرار بسجنه

2017-06-29 19:02:49

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا برقم 2 لسنة 2017، بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من وائل شفيق محمد موسى رضوان، السابق اكتسابه لها بتاريخ 3 مارس 2013، بوصفه من أبناء الأم المصرية.
يأتي ذلك لصدور حكم من محكمة جنايات الزقازيق ضده بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سرعة بالاكراه المقيده برقم 2027 لسنة 2016 جنايات ثان العاشر من رمضان.

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