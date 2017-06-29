أعرب الرئيسان الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والفرنسي إيمانويل ماكرون عن ارتياحهما للإجراءات المتفق عليها من أجل تفعيل مشاريع التعاون والشراكة المشتركة، مع اقتراب زيارة ماكرون إلى الجزائر خلال الأسابيع المقبلة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم الخميس- أن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، سبل تسريع عملية تنفيذ اتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة الوطنية في شمال مالي الذي كلفت الجزائر بمتابعة تطبيقه بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين لمالي من بينهم فرنسا”.