فوز المقاصة على التعدين 4 -1 والداخلية على دجلة 2-1.. وتعادل أسوان مع المقاولون 1-1 في الدوري

حقق فريق مصر للمقاصة فوزا كبيرا على ضيفه النصر للتعدين بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الفيوم، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل رباعية المقاصة، الغاني جون أنطوي ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 23 و59 و93، وأحمد الشيخ من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف التعدين الوحيد لاعبه عبد الله الشحات في الدقيقة 38.

الخسارة جمدت رصيد النصر للتعدين عند 26 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ويصعب من موقفه في البقاء بالدوري الممتاز، فيما رفع المقاصة رصيده إلى 71 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني لجدول الدوري.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها وفي نفس التوقيت، حقق فريق الداخلية فوزا ثمينا على وادي دجلة بنتيجة 2-1، حيث سجل للفريق العسكري عبد الرحمن السويسي وسعيدو سمبوري في الدقيقتين 17 و64، بينما أحرز هدف دجلة مهاجمه عمر مرموش في الدقيقة 59.

الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس عشر، ويقترب من البقاء في الدوري، مع تبقي جولة واحدة على انتهاء المسابقة، فيما توقف رصيد دجلة عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

كما تعادل أسوان مع المقاولون العرب بهدف واحد لكل منهما، حيث تقدم إيهاب المصري بهدف لممثل الصعيد في الدقيقة 48، قبل أن يسجل محمد ناجي جدو هدف التعادل للمقاولون في الوقت القاتل في الدقيقة 95.

التعادل رفع رصيد أسوان إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، ليتعقد موقفه أيضا، حيث يبتعد بفارق نقطتين عن الداخلية صاحب الترتيب الخامس عشر، كما ارتفع رصيد المقاولون إلى 48 نقطة في المركز الثامن.