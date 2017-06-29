فوز المقاصة على التعدين 4 -1 والداخلية على دجلة 2-1.. وتعادل أسوان مع المقاولون 1-1 في الدوري2017-06-29 19:10:15
حقق فريق مصر للمقاصة فوزا كبيرا على ضيفه النصر للتعدين بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على استاد الفيوم، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.
سجل رباعية المقاصة، الغاني جون أنطوي ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 23 و59 و93، وأحمد الشيخ من ضربة جزاء، بينما أحرز هدف التعدين الوحيد لاعبه عبد الله الشحات في الدقيقة 38.
الخسارة جمدت رصيد النصر للتعدين عند 26 نقطة، ليتراجع إلى المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ويصعب من موقفه في البقاء بالدوري الممتاز، فيما رفع المقاصة رصيده إلى 71 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني لجدول الدوري.
وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم ضمن الجولة ذاتها وفي نفس التوقيت، حقق فريق الداخلية فوزا ثمينا على وادي دجلة بنتيجة 2-1، حيث سجل للفريق العسكري عبد الرحمن السويسي وسعيدو سمبوري في الدقيقتين 17 و64، بينما أحرز هدف دجلة مهاجمه عمر مرموش في الدقيقة 59.
الفوز رفع رصيد الداخلية إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس عشر، ويقترب من البقاء في الدوري، مع تبقي جولة واحدة على انتهاء المسابقة، فيما توقف رصيد دجلة عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.
كما تعادل أسوان مع المقاولون العرب بهدف واحد لكل منهما، حيث تقدم إيهاب المصري بهدف لممثل الصعيد في الدقيقة 48، قبل أن يسجل محمد ناجي جدو هدف التعادل للمقاولون في الوقت القاتل في الدقيقة 95.
التعادل رفع رصيد أسوان إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر، ليتعقد موقفه أيضا، حيث يبتعد بفارق نقطتين عن الداخلية صاحب الترتيب الخامس عشر، كما ارتفع رصيد المقاولون إلى 48 نقطة في المركز الثامن.
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
السبت..بدء صرف السلع المدعمة بعد زيادة الدعم..وهذه الأسعار
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، أن شركتى الجملة “المصرية، والعامة” ستبدأ بعد غد السبت، صرف السلع الغذائية لشهر يوليو للبدالين “البقالين” ...Thu, 29 Jun 2017 08:43:45 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: موجة شديدة الحرارة ابتداء من الغد
أكد وحيد سعودي خبير الأرصاد الجوية، أن موجة شديدة الحرارة ستبدأ غدا وستنتهي منتصف الأسبوع القادم، موضحا أن درجات الحرارة سترتفع عن معدلاتها الطبيعية بنسبة تتراوح ...Thu, 29 Jun 2017 08:21:27 GMT
-
أجندة إخبارية ليوم الجمعة 30 يونيو
القاهرة/ أديس أبابا.. تعقد اجتماعات المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي يومي الجمعة والسبت على مستوى وزراء الخارجية ووفقا لجدول أعمال القمة فإن اجتماعات المندوبين ...Thu, 29 Jun 2017 14:31:06 GMT
-
السبت المقبل.. بدء صرف معاش شهر يوليو بزيادة 15%
قال رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن أصحاب المعاشات سيصرفون يوم السبت المقبل أول يوليو معاش شهر يوليو، شاملا الزيادة التي ...Wed, 28 Jun 2017 09:10:37 GMT
-
ارتفاع تكلفة نقل الركاب من القاهرة للمحافظات باستخدام السولار تتراوح من 5 إلى 11%
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في دراسته على تأثير زيادة أسعار الوقود على تكاليف نقل الأفراد والبضائع لوسائل النقل التي تستخدم السولار لتكون تكلفة ...Thu, 29 Jun 2017 13:09:24 GMT
-
الجيزة تقر التعريفة الجديدة للسرفيس والنقل الجماعي بزيادة بين 7 و20%Thu, 29 Jun 2017 15:12:20 GMT