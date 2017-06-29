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كندا تمدد مهمة قواتها في شمال العراق لمدة عامين آخرين
داعش بانر ارهاب تطرف

كندا تمدد مهمة قواتها في شمال العراق لمدة عامين آخرين

2017-06-29 18:59:02
محيط: أ. ش. أ

قررت كندا اليوم الخميس تمديد مهمة قواتها العسكرية المشاركة في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي فى العراق لمدة عامين آخرين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن وزير الدفاع الكندى هاريت ساجان أوضح أن بلاده قررت تمديد عمل قواتها التى تعمل فى إطار قوات التحالف الدولى فى العراق حتى الحادى والثلاثين من مارس 2019.
تجدر الإشارة إلى أن القوات الكندية فى العراق تتكون من نحو 200 جندى من أفراد القوات الخاصة.

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