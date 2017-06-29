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إصابة مساعد قائد قطار بإلقاء حجر عليه داخل الجرار
محطة قطار

إصابة مساعد قائد قطار بإلقاء حجر عليه داخل الجرار

2017-06-29 19:36:15
وكالات

أعلنت هيئة السكة الحديد أنه أثناء سير القطار رقم 164 ركاب اكسبريس “الإسكندرية - السد العالى”، وأثناء مروره من محطة “مزغونة” مابين محطة “أبو رجوان” و”العياط”، قام مجهول بإلقاء حجر علي جرار القطار أثناء مسيره بالسرعة المقررة.

وأفادت الهيئة فى بيان لها أنه نتيجة إلقاء الحجر من مجهول، تسبب فى كسر زجاج الجرار من جهة مساعد قائد القطارأ، ويدعى أحمد عرابي، مما أدى إلى إصابته أعلى حاجب العين.

تم نقله بالإسعاف إلى مستشفى العياط المركزى لإجراء الإسعافات الأولية له وتم تغيرر الجرار وضم الإمداد بمحطة مزغونه.

من جهته، اتصل المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة بقائد القطار المصاب وقرر صرف مكافأة عاجلة له.

وناشدت الهيئة المواطنين القاطنين بجوار السكك الحديدية عند ملاحظتهم أى شخص يقوم بإلقاء حجارة أثناء مسير القطارات أو العبث بالسكك والاقتراب منها دون مبرر، الإمساك بهم وإبلاغ الجهات الأمنية حفاظا على أمن وسلامة ومسير القطارات والركاب.

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