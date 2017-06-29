أعلن رئيس الأمن العام البحرينى، القبض على خلية إرهابية شكلت تنظيما إرهابيا يتبع سرايا الأشتر فى قرية الدير، مؤكدًا أن أعمال البحث والتحرى ما زالت جارية للقبض على باقى التشكيل الإرهابى.

وقال طارق الحسن فى مؤتمر صحفى منذ قليل، إن قوات الأمن تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة وشديدة الانفجار، لافتاً إلى أن المقبوض عليهم تورطوا فى تفجيرات إرهابية فى البحرين.

وأضاف: “اتخذت المجموعة مبنى غير مأهول فى منطقة الدير، موقعا يتم فيه تخزين العبوات الجاهزة وتحضير وتصنيع كميات من المواد شديدة الانفجار”.

وتابع اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام: تشير الوقائع والتحريات، إلى أن أعضاء هذه الخلية ، شاركوا تخطيطا وإعدادا وتنفيذا فى سلسلة من الاعتداءات الإرهابية، التى وقعت فى الفترة الأخيرة”.