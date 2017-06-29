وصل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، اليوم الخميس، إلى العاصمة أنقرة، في زيارة رسمية، على أن يلتقي نظيره التركي، فكري إشيق، في مقر الوزارة،غدًا الجمعة، وفقا للوكالة الرسمية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعرب عن دعمه لقطر التي تعرضت لعقوبات اقتصادية ودبلوماسية من جانب السعودية ومصر والبحرين والأمارات ، مؤكدا أن المعاملة التي تلقاها على أيدي خصومها في الخليج :”لا إنسانية وبالتأكيد غير إسلامية “، فيما شدد مجددا على أن الدوحة لا تؤيد الإرهاب

ويأتي اللقاء المنتظر بين العطية وإشيق قبل ثلاثة أيام من انتهاء مهلة حددتها الدول الأربعة المقاطعة لقطر للقبول بقائمة المطالب التي حددتها، والتي وصفتها الدوحة بغير المنطقية.

وتتضمن المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حاليا في قطر، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، وقطع علاقاتها مع جميع التنظيمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، إلى جانب إغلاق قناة الجزيرة، وتسليم مطلوبين في هذه الدول.