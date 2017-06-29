«سوريا الديمقراطية» تحذر من معارك عنيفة مع تركيا في سوريا

حذرت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الخميس من إمكانية اندلاع مواجهات عنيفة مع الجيش التركي في شمال غرب سوريا، إذا ما هاجم المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضافت القوات (التي يغلب عليها الأكراد) - وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن هذه المواجهة قد تعرقل الهجوم معقل تنظيم “داعش” الإرهابي بمدينة الرقة، شمالي سوريا.

وقال مستشار (قوات سوريا الديمقراطية) ناصر حاج منصور إن القوات اتخذت قرارا بمواجهة القوات التركية “إذا حاولت تجاوز الخطوط المعروفة” في المنطقة حول حلب حيث تبادل الطرفان إطلاق النار أمس.

وأوضح أن هناك احتمالا كبيرا باندلاع مواجهات قوية في هذه المنطقة، خاصة أن قوات سوريا الديمقراطية تجهزت وقررت المواجهة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق - أن قوات سوريا الديمقراطية قطعت المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم “داعش” الإرهابي من مدينة الرقة إلى بقية مناطق سيطرته في سوريا