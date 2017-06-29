نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار مجدى أبو العلا رئيساً لمحكمة النقض خلفاً للمستشار مصطفى شفيق الذى بلغ السن القانونية للتقاعد.

ويستمر المستشار مجدى أبو العلا فى رئاسة محكمة النقض لمدة عامين قادمين حتى يبلغ السن القانونية للتقاعد، وبذلك يترأس مجلس القضاء الأعلى بحكم رئاسته لمحكمة النقض.

ويؤدى أبو العلا اليمين الدستورى أمام الرئيس صباح السبت المقبل، كما يكرم الرئيس المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض السابق.

وللمستشار مجدى أبو العلا الذى كان يشغل نائب رئيس محكمة النقض عدد من الأحكام الهامة، وشغل أبو العلا عضوية الدائرة الجنائية والاقتصادية بمحكمة النقض عام 2014

ومن أبرز الأحكام التى شارك فى إصدارها الرئيس الجديد لمحكمة النقض، أصدر فى 7 يونيو الجارى حكم بتأييد أحكام الإعدام بالنسبة لـ6 متهمين في قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

أصدر حكم نهائى برفض الطعن المقدم من المرشد العام للإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

كما قضى بقبول طعن المتهمين فى قضية أحداث كرداسة، وإعادة محاكمتهم.

أيضا قبل طعن محمد البلتاجي وصفوت حجازي فى قضية تعذيب ضابط برابعة، وخفف العقوبة لـ10 سنوات.

وقبل الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وإعادة محاكمته من جديد.

كما رفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد ، وأيد سجنهم 10 سنوات.