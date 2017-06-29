أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم /الخميس/ أن سعر السولار للمخابز لن يتغير، وأن سعر رغيف الخبز ثابت أيضا لأن أسعار مكوناته لم تتغير، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر المازوت في مصانع الأسمنت إلى 3500 جنيه.

وأكد رئيس الوزراء - في تصريح بمركز معلومات مجلس الوزراء - أنه وجه المحافظين خلال اتصال تليفوني معهم بمتابعة ما تم الاتفاق عليه من أسعار جديدة لتعريفات الركوب سواء في المواقف الرسمية وغير الرسمية .

وأشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الدولار كان لابد منه لأنه لولا ذلك لكان هناك مشكلة كبيرة في توفير الدولار لشراء السلع الرئيسية.