طالبت الصين تأجيل القمة الثلاثية المزمع انعقادها بين اليابان وكوريا الجنوبية والصين في أواخر شهر يوليو المقبل وسط تفاقم التوتر بين بكين وسول بسبب نشر منظومة ثاد.

وأبلغت بكين طوكيو - وفق ما نقلته صحيفة نيكاي الإقتصادية اليوم الخميس - أن الإجتماع المزمع عقده الشهر القادم بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لى كه تشيانغ، ورئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثا مون جاى إن قد يشكل تحديا، مشيرة إلى أن الدول الثلاثة ستستقر على ميعاد آخر في وقت لاحق من العام الجاري.

ويعتبر الإجتماع القادم الذي سيعقد في طوكيو، أول زيارة لرئيس كوريا الجنوبية الجديد إلى اليابان. وكرئيسة الإجتماع، اقترحت اليابان أن يقام في أواخر شهر يوليو لترك وقت كاف قبل انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني الذي سيعقد في الخريف.

ويأمل الرئيس الصيني شي جين بينج ومساعديه تجنب موجة سياسية قبيل المؤتمر الوطني الصيني الذي تجرى فيه تعيين الشخصيات الرئيسية وتعيين الرئيس الصيني نفسه لفترة ولاية ثانية كسكرتير عام الحزب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك حالة من التوتر بين بكين وسول حول منظومة الدفاع الصاروخي، فلقد غضبت الصين من نشر منظومة ثاد الأمريكية للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية.

ويبدو أن تأجيل القمة يهدف إلى وضع مزيد من الضغط على سول في الوقت الذي يستعد فيه مون لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس والجمعة القادمين في واشنطن.

وخلصت الصحيفة بالقول إن على اليابان إعادة تنظيم خططها لتهدئة العلاقات مع الصين. وكان عقد القمة الثلاثية الشهر القادم يهدف إلى تهيئة الطريق لزيارة آبي إلى الصين العام القادم.