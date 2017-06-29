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رسميًا.. كهربا يوقع عقد انضمامه لاتحاد جدة لموسم إضافي في منزله
محمود كهربا،

رسميًا.. كهربا يوقع عقد انضمامه لاتحاد جدة لموسم إضافي في منزله

2017-06-29 18:57:28
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وقع محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، عقود انتقاله إلى اتحاد جدة لمدة موسم إضافى، فى منزله فى حضور والده وأحمد يحيى وكيل أعماله بالإضافة إلى عبد الله شرف الدين مندوب اتحاد جدة بالقاهرة.

كان عبد الله شرف الدين قد نجح فى التفاوض مع مرتضى منصور رئيس الزمالك على تمديد استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 2 مليون و300 ألف دولار.

واستمرت مفاوضات الزمالك مع اتحاد جدة لمدة أسبوع كامل، حيث شدد مرتضى منصور على حرصه على تلبية رغبة كهربا بالاستمرار فى الاحتراف الخارجى، حيث بدأت المفاوضات من النادى السعودى بعرض سداد مليون دولار زادت لمليون و300 ألف، لكن رفض الزمالك ليصل العرض إلى 2 مليون و300 ألف دولار ليوافق النادى الأبيض.

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